SUV do Onix é flagrado pela 1ª vez; o que sabemos sobre Chevrolet inédito

Em visita ao local, no ano retrasado, o presidente da GM na América do Sul, Santiago Chamorro, descartou o lançamento de versões eletrificadas do SUV, ao menos em um primeiro momento.

O futuro utilitário esportivo rival de modelos como Fiat Pulse, Renault Kardian e Volkswagen Tera será fruto de investimento de R$ 1,2 bilhão, que também serviu para atualizar Onix e Onix Plus - a reestilização do hatch e do sedã compactos será lançada ainda em 2025.

Preço do SUV do Onix

Segundo o colunista do UOL Carros Marlos Ney Vidal, o SUV do Onix usará, ao menos, nas versões mais caras, o mesmo motor 1.0 turbo flex de Onix, Onix Plus e Tracker, com câmbio automático de seis marchas.

Ainda é um mistério se o novo carro da GM usará motor 1.0 aspirado, mas o exemplo do Volkswagen Tera sugere que sim.

Os preços devem ficar R$ 120 mil e R$ 140 mil..