Putin Car: limusine do líder russo tem peso de ônibus e resiste a bombas

O carro é equipado com rodas à prova de balas. O tanque de combustível, por sua vez, é à prova de fogo e de explosão. Segundo o portal oficial da Aurus Motors, montadora responsável pelo veículo, a limusine tem sistemas de extinção de incêndio, filtragem de ar, sistema de comunicação externa e saída de emergência.

Por dentro, o carro é decorado com madeira polida nas soleiras das portas e no painel. Todos os quatro assentos são reclináveis e revestidos com "autêntico couro russo", na tonalidade branca ou bege. Há também geladeira para champanhe e cortinas de janela. Não existem fotos oficiais do interior do exemplar utilizado por Putin, mas relatos dão conta que o modelo é equipado também com uma parede de telas para realização de eventuais videoconferências.

Em junho ano passado, Putin presenteou o líder norte-coreano Kim Jong-un com um exemplar da limusine. Na ocasião, os dois apareceram em um vídeo passeando no veículo. Segundo a Reuters, Putin havia presenteado Kim com a primeira limusine Aurus em fevereiro do mesmo ano, o que significa que o norte-coreano possui pelo menos dois "Putin Car" atualmente.

Putin e Kim durante passeio em uma Aurus Senat, na Coreia do Norte Imagem: Reprodução/RT

Veículo une visual retrô com tecnologia de ponta

Com estilo retrô, a limusine é o carro oficial do presidente e passou por uma "repaginada". A versão atualizada da Aurus Senat, inspirada em uma limusine ZIL da era soviética, foi recebida por Putin em sua cerimônia de posse no Kremlin, sede do governo russo, em maio de 2024.