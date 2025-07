Morte do insulfilm? Toyota lança vidros 'impenetráveis' para automóveis

É muito provável que as pessoas mais ricas, poderosas e influentes do Japão andem no Toyota Century, um sedã executivo que também tem sua variante SUV.

Agora, o Toyota mais exclusivo do mundo também oferece um opcional para maior privacidade aos ocupantes: janelas com vidros de transparência variável, ajustada ao comando de um botão na respectiva porta.

O UOL Carros já relatou acessórios do tipo instalados à parte e de maneira improvisada. A diferença, agora, é que o acessório do Century vem de fábrica e não se limita ao teto solar - isso explica o custo elevado do item, quase quase igual ao de um carro de entrada zero-quilômetro.