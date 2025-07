Ford Everest: SUV da Ranger estreia até 2026 de olho em SW4 e Trailblazer

A configuração do utilitário esportivo que acaba de estrear no mercado argentino traz motor 2.3 turbo a gasolina, capaz de render 300 cv de potência e 45,5 kgfm de torque e com gerenciamento do câmbio automático de dez marchas.

Por sua vez, tanto na Argentina quanto no Brasil, a Ranger traz exclusivamente motorização turbodiesel, em variantes com quatro e seis cilindros.

Da mesma forma que a picape da qual é derivado, o Everest conta com tração 4x4, reduzida e bloqueio do diferencial central para encarar terrenos não asfaltados. Também é equipado com seletor trazendo seis modos de condução. Como a Ranger, traz construção robusta com chassi sobre longarinas.

O que novo Kicks entrega por R$ 200 mil

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Este Carona também destaca a estreia da segunda geração do Kicks no mercado brasileiro.