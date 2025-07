De GWM a Chery, naufrágio com 3.000 carros chineses dá prejuízo bilionário

O Morning Midas, navio que afundou no último mês, rendeu um prejuízo de cerca de US$ 559 milhões (aproximadamente R$ 3 bilhões na cotação atual) de acordo com analistas do Anderson Economic Group. Eles calcularam o valor da carga destruída em cerca de US$ 120 milhões (R$ 656 milhões), com o resto do valor residindo no impacto econômico - limpeza, danos ambientais, perda de lucros e etc.

A Zodiac Maritime, operadora da embarcação, também informou que 3.159 carros estavam a bordo e afundaram no mar.

Destes, acredita-se que de 681 a 861 eram híbridos e outros 65 a 70 eram modelos totalmente elétricos. O incêndio foi inicialmente avistado saindo de um convés que transportava veículos eletrificados, antes de que estivesse fora de controle. Carros de marcas como GWM e Chery estavam na embarcação.

Mesmo com o prejuízo, o Morning Midas não teve efeito econômico tão grande quanto as embarcações Felicity Ace e Fremantle Highway, que naufragaram nos últimos e passaram dos US$ 300 milhões (R$ 1,7 bilhões) em despesas.

Nenhum dos tripulantes se feriu e todos foram resgatados em segurança.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.