Carro 0 km já anda sozinho até a casa do 1º dono; veja exemplo da Tesla

O que aconteceu

A Tesla divulgou um vídeo no qual um Model Y foi de sua fábrica no Texas até a residência de seu proprietário de maneira autônoma. A marca informou que o SUV trafegou por cerca de 30 minutos sem a influência humana com o software do Robotaxi, que foi substituído pelo Full Self Driving (FSD) após a entrega.

No vídeo, o Model Y aparece andando no tráfego, lidando com cruzamentos e outros desafios corriqueiros do trânsito.

Elon Musk, CEO da Tesla, disse que "não havia pessoas no carro e nenhum operador remoto no controle em nenhum momento". "Até onde sabemos, este é o primeiro carro totalmente autônomo sem pessoas no carro ou operando o carro remotamente em uma rodovia pública", acrescentou o empresário.

