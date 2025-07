Novo Nissan Kicks: o que SUV entrega na versão mais completa por R$ 200 mil

Trata-se do SUV da Ranger, que estreia no país vizinho importado da Tailândia e que pode, futuramente, ser produzido ao lado da Ranger na fábrica de General Pacheco, na Argentina.

De acordo com Moraes, o Everest também será comercializado no Brasil, onde estreia até 2026 para concorrer com Toyota SW4, Chevrolet Trailblazer e Mitsubishi Pajero Sport.

A configuração do utilitário esportivo que acaba de estrear no mercado argentino traz motor 2.3 turbo a gasolina, capaz de render 300 cv de potência e 45,5 kgfm de torque e com gerenciamento do câmbio automático de dez marchas.

Por sua vez, tanto na Argentina quanto no Brasil, a Ranger traz exclusivamente motorização turbodiesel, em variantes com quatro e seis cilindros.

Da mesma forma que a picape da qual é derivado, o Everest conta com tração 4x4, reduzida e bloqueio do diferencial central para encarar terrenos não asfaltados. Também é equipado com seletor trazendo seis modos de condução. Como a Ranger, traz construção robusta com chassi sobre longarinas.

Por fim, no quadro Autosserviço, o Carona alerta para a manutenção correta de eventuais vazamentos de óleo e para a verificação do nível do líquido de arrefecimento. Em caso de vazamento, a falta de critério na troca de um componente denominado flange pode resultar em problemas e gastos adicionais com a manutenção.