Chevrolet revela visual do novo Tracker antes da estreia; veja como ficou

Após surgirem nas redes sociais fotos do novo Chevrolet Tracker transportado em cegonheriras rumo às concessionárias, a General Motors divulgou nesta terça-feira (1º) as primeiras imagens oficiais da restilização do SUV compacto.

Exibindo dianteira muito parecida com a da picape Montana, o Tracker 2026 será revelado por inteiro nos próximos dias, quando a respectiva fabricante irá informar todas as novidades, além do preço e do conteúdo de cada versão.

O SUV compacto renovado, inclusive, já é produzido nas fábricas da GM em São Caetano do Sul (SP) e Alvear, na Argentina.