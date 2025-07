F1 das ruas: por que carro de R$ 15 milhões da Mercedes está pegando fogo

A Mercedes-Benz foi obrigada a fazer um recall para seu supercarro equipado com motor derivado da Fórmula 1, o Mercedes-AMG One, devido a recorrentes casos de incêndio.

O problema do veículo, que novo custa cerca de US$ 2,75 milhões (aproximadamente R$ 15 milhões) e tem produção limitada a 275 unidades, não está relacionado com a unidade motriz 1.6 turbo V6 com sistema híbrido, e sim a uma tubulação hidráulica no spoiler traseiro.

Segundo o Kraftfahrt-Bundesamt, a Autoridade Federal de Transportes Automotivos da Alemanha, 80% dos carros estão convocados para o chamado.