Por que novidade da Apple tem sido rejeitada por várias marcas de carros

Isso ocorre por dois motivos: a tecnologia do CarPlay permite que empresas externas acessem mais dados do que o convencional do carro através do Ultra, ao mesmo tempo em que substitui os controles das próprias montadoras para recursos como o controle climático.

Além disso, as montadoras também estão interessadas em explorar os serviços automotivos como fonte de receita, oferecendo aos clientes a opção de pagar por novos recursos, temporariamente ou a longo prazo - algo que sairia prejudicado.

As marcas citadas, apesar de tudo, ainda demostram interesse em continuar oferecendo o CarPlay tradicional.

