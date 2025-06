Como escudo do Criciúma se espalhou em carros de cidade na Nova Zelândia

O mesmo vale para o uniforme da empresa, que mantém o tom de amarelo semelhante ao do clube de futebol.

Atualmente, Clodoaldo Tiscoski tem sete carros na sua frota comercial Imagem: Reprodução

De acordo com Clodoaldo Tiscoski, a identidade visual de sua empresa chegou à forma atual quando o primeiro logotipo foi copiado por uma concorrente. "Agora eu registrei o logotipo. Isso impede outra empresa daqui de cloná-lo", contou ao UOL Carros.

A referência à terra natal, explica, acabou ficando em segundo plano à medida que a Tiscoski Renovation LTD cresceu. Para a maioria dos neozelandeses, o emblema amarelo remete à empresa de reformas. Mesmo assim, Clodoaldo não esquece do seu encontro com o conterrâneo que reconheceu a homenagem.

"Eu estava em Paihia, uma cidade pequenininha a 200 km de Auckland, dirigindo pelo centro. De repente, notei uma pessoa correndo atrás do carro, me pedindo para parar", conta.

Tratava-se de um outro criciumense, que morava ilegalmente no país há oito anos. A saudade de casa motivou a "perseguição", que foi seguida por um papo inesperado, com ambos relatando suas histórias com a cidade carvoeira.