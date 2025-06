Essas multas de trânsito vão te surpreender pelo valor (para mais ou menos)

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, deixar de usar o cinto de segurança (seja o condutor ou um passageiro) rende multa de R$ 195,23, que não se multiplica pela quantidade de pessoas irregulares.

O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito também esclarece que usar o acessório de maneira inadequada rende a mesma multa. Em sentido contrário, há exceções como a de passageiros em ônibus urbanos, que podem viajar até de pé sem problemas

Fechar a via

Em 2015, grupos de caminhoneiros realizaram protestos ao redor do Brasil, pedindo o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Diante do cenário caótico, o governo julgou ilegal o fechamento das rodovias, no que, entendia-se, prejudicava o direito de ir e vir dos cidadãos que não protestavam.

Junto ao Congresso Nacional, a Presidência negociou a Medida Provisória 699/2015, que elevou a punição para quem paralisasse as estradas.

Dessa forma, "usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela" passou a render R$ 5.869,40.