Jeep de Felipe Massa tem 'versão Ferrari' e está à venda por uma fortuna

Ainda que Felipe Massa dirigisse Ferraris de rua com frequência, seu presente em 1º de fevereiro de 2012 foi um Jeep Grand Cherokee SRT8, lançado pelo equivalente a US$ 56.000 atualmente.

O típico SUV urbano dos Estados Unidos ganhou uma configuração envenenada do motor V8 Hemi, que equipa do Dodge Challenger à Ram 3500. O trabalho foi realizado pela SRT, divisão esportiva de carros americanos que hoje pertence à Stellantis.

Na época, Ferrari e Jeep eram marcas do grupo FCA, liderado por Fiat e Chrysler. A ação publicitária com Massa e Fernando Alonso serviu para marcar a estreia do Grand Cherokee SRT8 no mercado europeu, sempre reticente com esportivos dos EUA.

Para reforçar a ligação do SUV com a montadora italiana, cada piloto recebeu uma unidade pintada no tom de vermelho da Ferrari, com bandeiras da Itália nos difusores de ar traseiros. Outros detalhes do Grand Cherokee SRT8 incluíam a suspensão rebaixada, rodas de aro 20 com desenho exclusivo e bastante fibra de carbono por dentro e por fora.

"Estamos orgulhosos de compartilhar, com dois dos melhores pilotos do mundo, uma versão 'Ferrari' do Jeep Grand Cherokee mais potente e ágil já feito", disse a diretora de marketing da SRT na época, Beth Paretta.