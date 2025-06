Chevrolet Corvette no Brasil? Já aceleramos 1ª versão híbrida do esportivo

De acordo com a Chevrolet, a potência combinada é de 655 cv e o torque chega a respeitáveis 64,9 kgfm. Com esses números, informa a montadora, a aceleração de zero a 96 km/h acontece em apenas 2,5 segundos, fazendo do E-Ray o Corvette mais rápido de todos os tempos.

O modelo traz bateria pequena, com capacidade de 1,9 kWh, que é recarregada por meio do funcionamento do motor e nas frenagens e nas desacelerações. Em baixas velocidades e sem pisar fundo no acelerador, o Corvette E-Ray é capaz de rodar apenas na eletricidade.

Imagem: Divulgação

Contudo, a proposta do sistema híbrido foca mais o desempenho do que a economia de combustível. Tanto que, nessa versão, o ronco forte do motor V8 ainda é uma das características mais marcantes ao volante - além da aceleração de tirar o fôlego, sem abrir mão do conforto.

Na cabine caprichada, luxuosa e tecnológica, há espaço apenas para o motorista e o passageiro, enquanto há um pequeno porta-malas na traseira, posicionado na extremidade da carroceria, após o compartimento do motor a combustão.