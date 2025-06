Foguete da Honda 'desafia' Musk e mostra busca de marcas por novos negócios

Mas é o restante que chama atenção: há equipamentos de jardinagem, motores de barco e aviões da linha HondaJet, concorrentes do jato executivo compacto Embraer Phenom.

O foguete lançado pela Honda não impressiona pelo tamanho, equivalente ao de uma picape média, pesando 1.312 kg. Sua importância, na verdade, foi demonstrar que a tecnologia de "reflight" já não é exclusiva da SpaceX e de algumas concorrentes seletas, da China ou dos Estados Unidos.

Esse é o termo que se refere ao retorno controlado dos "boosters" — os tanques recheados de combustível que fazem a maior parte do esforço de levar satélites à órbita. Com o uso de sensores e cálculos matemáticos complexos, os computadores do foguete permitem que ele volte de ré a um ponto determinado, após levar a carga principal ao espaço.

O voo da semana passada chegou só a 271 m, mas a marcha à ré foi um sucesso: pouso suave, a 37 cm do ponto escolhido. Por volta de 2029, diz a Honda, o foguete será capaz de subir a 100 km e retornar intacto à base de lançamento.

O reflight é indispensável para projetos que exijam vários lançamentos, como a internet da Starlink ou sistemas alternativos do GPS. Um pouso controlado evita a destruição do foguete, poupa dias de navegação até o resgate do equipamento no oceano e, consequentemente, diminui muito os custos da exploração espacial.

A Honda frisa que sequer bateu o martelo quanto à comercialização do seu foguete, mas também diz que o surgimento de carros autônomos criará uma demanda por satélites que pode ser lucrativa.