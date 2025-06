Fiat Fastback entra em 'saldão' antes de ser atualizado; veja preços

A marca também reforça a oferta do Fastback Turbo 200 — única versão com motor turboflex sem conjunto híbrido leve. O Fastback de entrada sai por R$ 119.990 e aproveita integralmente os benefícios para pessoas com deficiência, que derrubam seu preço para R$ 104.528.

Fiat Fastback com novo visual ainda será lançado, mas já vazou em fotos no Instagram Imagem: Yago Silva/Reprodução

O que mudará?

De acordo com o site Autos Segredos, a grande mudança do Fiat Fastback 2026 será no visual. A linha inédita trará novo para-choque dianteiro, com entradas de ar redesenhada e formato mais quadrado. Identidade semelhante será aplicada na grade do radiador, com elementos verticais adiantados no facelift do Fiat Cronos.

O teto solar panorâmico (que não abre) será item opcional a partir da versão Impetus, que hoje sai por R$ 165.990. Também são esperados incrementos pontuais no acabamento interno do SUV cupê e novas opções de rodas.

De resto, a tendência é que o novo Fastback Audace, por exemplo, traga tudo que já existe nos modelos em promoção.