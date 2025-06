Corvette acaba entalado durante roubo atrapalhado em concessionária

Um ladrão tentou roubar um Chevrolet Corvette Z06 de uma concessionária nos Estados Unidos, mas não conseguiu passar por uma janela do empreendimento com o modelo devido a um suporte de metal. O criminoso foi preso enquanto tentava encontrar a chave de outro carro para tentar tirá-lo do local quebrando o vidro da vitrine em outro ponto.

O ladrão havia passado por uma porta com uma scooter elétrica anteriormente e tentou fazer o mesmo com um carro em outro ponto da loja, o que não resultou numa saída do local. Muito pelo contrário, o Corvette ficou preso dentro do estabelecimento.