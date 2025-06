Cadillac Escalade IQ: dirigimos SUV elétrico milionário cotado para Brasil

Em relação ao desempenho, apesar do tamanho avantajado e do peso superior a quatro toneladas, o utilitário esportivo da Cadillac é capaz de acelerar de zero a 96 km/h em apenas 4,7 segundos, com seus 750 cv de potência e 108,5 kgfm de torque. Como há um motor elétrico em cada eixo, a tração é integral.

Em relação à autonomia, o Escalade IQ se beneficia das dimensões avantajadas para acomodar um pacote gigante de baterias, com mais de 200 kWh de capacidade de armazenamento de energia - suficiente, de acordo com a montadora, para um alcance de 740 km com uma carga completa.

Por falar em recarga, o veículo é compatível com eletropostos com até 350 W de potência em corrente contínua a 800 V, que proporciona adicionar autonomia de aproximadamente 160 km a cada dez minutos.

*Viagem a convite da General Motors