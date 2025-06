Volvo exibe versão aventureira de seu elétrico 'barato' e nova cara do XC60

A Volvo aproveitou o Festival Interlagos, maior evento automotivo do Brasil, para a exposição o EX30 Cross Country, versão aventureira do SUV compacto 100% elétrico que estreia com preço sugerido de R$ 314.950 no lançamento.

A novidade conta com suspensão elevada e, diferentemente das demais versões do EX30, é equipada com dois motores elétricos, um em cada eixo, totalizando 428 cv de potência.

Além disso, a marca sueca revelou a reestilização do XC60, SUV médio com propulsão híbrida que é um dos modelos mais vendidos da montadora europeia.