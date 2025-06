VW Saveiro roubada há 20 anos é recuperada após ser vendida por 'pechincha'

Ele, entretanto, não tinha qualquer documento que comprovasse o pagamento ou a situação do veículo. A Saveiro também estava com danos visíveis na carroceria e, de acordo com a PRF, trazia modificações em elementos de identificação, como placas e marcações do chassi.

Isso é considerado adulteração de sinal identificador de veículo automotor, segundo o Código Penal. Os ocupantes foram então levados à delegacia e responderão por esse crime e o de receptação. Ao todo, uma eventual pena chega aos 10 anos de reclusão.

VW Saveiro Fun, lançada em 2001, se destacava pelo visual aprimorado e uso do motor 1.8 AP Imagem: Divulgação

Série especial

A Saveiro (que foi encaminhada ao pátio) pertence à série especial Fun, de 2001, que trazia acessórios caros para época. Eles incluíam faróis de neblina, rodas de liga leve e direção hidráulica, além da grade e dos retrovisores pintados nas cores da carroceria. O motor 1.8 AP rende 99 cv e 15,5 kgfm.

Ainda durante a abordagem, o condutor disse que a Saveiro foi adquirida por R$ 10.000, pagos à vista. Uma unidade bem conservada da Saveiro Fun, por sua vez, chega a custar quase dez vezes mais.