Navio com 3.000 carros afunda no Pacífico após semanas pegando fogo

O navio Morning Midas, que levava cerca de 3.000 carros e sofreu com um incêndio no Oceano Pacífico próximo ao Alasca no dia 3 de junho, terminou por naufragar no local na última segunda-feira de acordo com informações de sua empresa de gestão, a Zodiac Maritime. Ele estava em águas internacionais. Seus 22 tripulantes foram evacuados anteriormente.

O que aconteceu

Um navio cargueiro que partiu da China e tinha como destino o México levando cerca de 3 mil carros - com 70 deles sendo elétricos e 680 híbridos - naufragou no Oceano Pacífico Norte após um incêndio. O local mais próximo do navio eram as Ilhas Aleutas, no Alasca, a 770 km.

Os danos provocados pelo incêndio foram potencializados pelo mau tempo e infiltração de água. Agora, a embarcação está a 5 mil metros de profundidade. Não se sabe se algum carro foi retirado do navio.