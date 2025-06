Lamborghini mais potente da história será lançado, mas para poucos

Acredita-se que o carro seja uma resposta da montadora à Ferrari SF90 XX. Além do Fenomeno, há rumores de que o Revuelto terá outras versões em breve, porém nenhuma tão potente quanto o veículo que será exibido em agosto.

Clientes selecionados da Lamborghini já receberam uma prévia do novo modelo, e um deles teria dito que o design será inspirado em um dos carros mais icônicos da marca.

O preço do carro deverá ultrapassar US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,6 milhões).

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.