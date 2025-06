Calor extremo racha asfalto de avenida e faz Corolla decolar; assista

Um vídeo em Cape Girardeau, no estado norte-americano do Missouri, chamou a atenção nas redes sociais. Devido a uma onda de calor no local, uma deformação no asfalto fez um Toyota Corolla decolar enquanto trafegava em uma via. O momento impressionante foi registrado por outro motorista.

O que aconteceu

A onda de calor nos Estados Unidos teve suas temperaturas extremas sendo exemplificadas em um vídeo bastante curioso que tem viralizado na internet. Um Toyota Corolla passou por uma deformação no asfalto e saltou cerca de meio metro.

É possível ver no vídeo a estrada subindo para um ângulo acentuado após uma rachadura, o que pega o motorista do Corolla desprevenido.