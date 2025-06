BMW Série 2 Gran Coupé chega ao Brasil em julho; confira detalhes

A BMW informou que seu Série 2 Gran Coupé irá desembarcar no Brasil ainda em 2025, com duas versões que estarão disponíveis para os consumidores. Com chegada marcada para o mês de julho, o carro virá nas versões BMW M235 xDrive e BMW 220 Gran Coupé M Sport, com sua pré-venda marcada para o segundo semestre, mas ainda sem data.

O que aconteceu

A BMW confirmou que trará o sedã Série 2 Gran Coupé para o mercado brasileiro, e que ele será vendido a partir do segundo semestre. O veículo será disponibilizado em território nacional em duas versões.

Falando de performance, a versão BMW M235 xDrive tem 317 cv de potência e aceleração de 0 a 100 km/h abaixo dos 5 segundos em seu motor 2.0 de quatro cilindros em linha TwinPower Turbo. Já a BMW 220 M Sport possui o mesmo motor, porém em uma especificação que entrega 204 cv de potência.