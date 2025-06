Risco na troca de óleo: saiba o que muitos ignoram e detona o seu carro

Desta forma, o Procon recomenda aos motoristas que verifiquem a data de fabricação e de vencimento ao se adquirir ou usar um produto derivado do petróleo. Caso a informação não seja encontrada na embalagem, o consumidor deve exigir saber a informação do ponto de venda ou do fabricante.

A comercialização fora do prazo de validade configura infração do Código de Defesa do Consumidor e pode penalizar os estabelecimentos.

O consumidor tem o direito de adquirir produtos seguros e dentro do prazo de validade. Comprar itens vencidos pode comprometer a qualidade do serviço e até causar prejuízos ao veículo Marcelo Pagotti, diretor Adjunto de Fiscalização do Procon-SP

Caso encontre um produto fora do prazo de validade à venda, o consumidor deve recusar a compra e comunicar o ocorrido ao Procon-SP. A denúncia pode ser feita pela plataforma oficial (www.procon.sp.gov.br ) ou diretamente no Procon do município.

