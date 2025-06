Novo Niva? Lada revela seu primeiro SUV '100% russo' em quase três décadas

Imagem: Divulgação

O modelo tem rodas de liga-leve de 18 polegadas e para-lamas acentuados na lateral, já na parte de trás podemos ver uma faixa de LED em toda a largura entre as lanternas e uma inserção em alumínio no para-choque.

Por dentro, o painel digital inclui um painel de instrumentos e uma tela sensível ao toque de 10 polegadas com sistema de infoentretenimento e assistente virtual. Seu software foi feito em colaboração com as empresas russas Sber e Navio.

O espaço ainda conta com seis alto-falantes e câmera de ré, além de opcionais como carregamento sem fio, teto panorâmico, ar-condicionado dual-zone, vidros laterais aquecidos, porta-malas elétrico e câmera de 360 graus.

Imagem: Divulgação

No motor, o Lada Azimut será movido a gasolina. Sem eletrificação, os propulsores serão 1.6 aspirado de 120 cv e 1.8 com 132 cv. Eles serão combinados com uma transmissão manual de seis velocidades ou uma CVT.