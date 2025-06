Cadê o Ricardão? Qual foi o destino do 'marronzinho reborn' da CET

Diante da repercussão, marcou-se uma coletiva de imprensa no dia seguinte. Durante a entrevista, o então presidente da CET, Gilberto Lehfeld, foi perguntado sobre o nome da política pública e respondeu com o do boneco: Ricardão. Teixeira, o Ricardo original, temia ser demitido por conta do burburinho gerado.

Código de Trânsito Brasileiro estreou em 1997, modernizando a Lei e consolidando a fiscalização eletrônica no Brasil Imagem: Divulgação

Vida curta e marcante

Segundo registros da coletiva, ocorrida em 4 de janeiro de 1994, o primeiro Ricardão foi financiado por Teixeira e custou CR$ 2.000 (cruzeiros reais), equivalente a R$ 80 hoje segundo o IGP-M.

"Paguei mais barato porque o Ricardão só tem meio corpo e estava com os dois braços quebrados", disse Teixeira aos presentes.

Como o "funcionário" ficava nas cabines, o corpo incompleto bastava, mas a CET queria expandir a ideia para outros endereços da cidade. Para tanto, o Ricardão ganhou a companhia de dois dois manequins femininos: Suzi e Barbie. Também houve Roberto Antônio, que usava motor de limpador de para-brisa para balançar os braços por até 12 horas.