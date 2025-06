De novo HR-V a Bugatti milionário, veja as atrações do Festival Interlagos

Nesta semana, o programa Carona é totalmente dedicado à edição de 2025 do Festival Interlagos, maior evento automotivo do Brasil, realizado no autódromo de mesmo nome na capital paulista.



O apresentador Jorge Moraes e a jornalista Luciana Elldorf visitam os estandes das 19 marcas que participaram da exibição, realizada de 12 a 15 de junho no templo do automobilismo nacional.

Dentre outras marcas, Moraes destaca novidades da Honda, que apresentou o novo HR-V - que recebeu reestilização na dianteira e na traseira, além de novas rodas de liga leve de 18 polegadas nas versões topo de linha.

A montadora japonesa também exibiu uma versão exclusiva e com preparação esportiva do HR-V e mudanças visuais no sedã híbrido Civic.