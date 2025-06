Carro eletrificado vira 'carregador gigante' para celular ou até cozinhar

"Parece um contrassenso, mas ficar sem energia quando se tem um carro elétrico é quase um luxo. Uma geladeira básica pode ficar ligada por mais de 20 dias em um hatch elétrico de entrada", comenta Clemente Gauer, Coordenador do Grupo de Trabalho sobre Segurança e integrante do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Gauer diz que essa funcionalidade conquistou os donos, principalmente, de carros elétricos. "Basta um cabo para manter geladeira, roteador e luzes acesas durante um blecaute, sem o barulho (e o custo) de um gerador".

A ABVE diz que é necessário um adaptador V2L compatível, que converta a energia da bateria do carro para um formato adequado ao uso doméstico, como a conversão de corrente contínua (CC) para corrente alternada (CA), que é o padrão utilizado em residências.

Outra peça importante é o inversor, especialmente para alimentar dispositivos domésticos de maior potência. Esse equipamento converte a eletricidade da bateria do carro para a forma que os aparelhos elétricos da casa utilizam, normalmente em 110V ou 220V, dependendo da região.

"Todo elétrico que recarrega em corrente alternada carrega consigo um On-Board Charger, que converte a corrente alternada (AC) da tomada em corrente contínua (DC) para a bateria de tração. Em muitos modelos, esse mesmo OBC faz o caminho inverso: transforma a alta tensão da bateria em 220V, pronta para qualquer extensão ou régua de tomadas", explica Gauer.