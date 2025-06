Gravidade zero? Passageiro bate cabeça em para-brisa ao imitar vídeo viral

Na tentativa de imitar um vídeo que viralizou de um menino que ficou 'preso' no banco em um Porsche 911 por sua aceleração, um motorista de um Tesla Model X Plaid tentou copiar a situação com um homem no banco do passageiro. Porém, tudo dá errado no momento em que o carro desacelera e passageiro bate a cabeça no para-brisa.

O que aconteceu

Em vídeo que viralizou recentemente, o passageiro de um Tesla Model X Plaid bateu com o rosto no para-brisa do carro na tentativa de imitar um vídeo viral de um menino que, pela aceleração, ficou 'colado' no banco de um Porsche 911.

Mesmo com o pai da criança sendo criticado por alguns por andar em um supercarro com o filho sem cinto de segurança, o vídeo viralizou rapidamente pela internet.