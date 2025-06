Como calote em venda terminou em 'roubo' de picape pelo antigo dono

A caminhonete pertencia a um revendedor de carros de Panambi (RS), que alega ter vendido a Rampage no início do ano e não ter recebido o pagamento combinado. Diante da dívida e descrente dos meios legais, o comerciante foi até São José, no litoral catarinense, onde o automóvel estava, acompanhado de dois colaboradores no plano.

No dia 23 de maio, os homens, encapuzados usaram a chave reserva da Ram para levá-la embora tranquilamente. Segundo o site Oeste Mais, o comerciante recorreu aos colegas pois não tinha coragem de realizar a operação por conta própria.

Logo após levarem a Rampage, os parceiros entregaram-na ao lojista. Cerca de 400 km depois, os policiais rodoviários receberam a denúncia e pararam o carro.

Ao UOL Carros, a PRF explicou que se limitou a interceptar a Rampage, dado o registro de roubo/furto ligado à sua placa. Imediatamente, os agentes federais encaminharam a picape e o dono à Polícia Civil.

Na 11ª Delegacia Regional de Polícia, em Joaçaba, o homem apresentou sua versão. Diante do exposto, "o veículo foi entregue para a suposta vítima, em razão de uma decisão da Delegada responsável pelo caso", explicou uma escrivã da 11ª DRP à reportagem.