Apple CarPlay rosa: o que é a moda perigosa que está bombando no TikTok

Entretanto, o problema reside em seguida, quando se ativa uma opção de acessibilidade para daltonismo - o filtro de protanopia vermelho/verde.

Com estes ajustes, o fundo não fica só intensamente rosa, como também desequilibra o resto das cores, incluindo dentro de aplicativos. E aí está o risco, já que a falta de contraste e legibilidade em aplicativos como o Waze poderia oferecer risco para o condutor e para passageiros de outros carros.

