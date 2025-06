Picape voadora do CE é vendida por pechincha e virá atração de festa junina

Uma unidade zero-km da picape esportiva sai por R$ 490 mil, e a diferença de preço se explica pelo dano causado pelo voo de 14 metros de altura e quase 90 m de distância. O impacto acionou os airbags, quebrou rodas e danificou o sistema de suspensão da caminhonete, entre outros problemas.

No perfil dedicado à caminhonete no Instagram, Alisson se divertiu ao mostrar que, ao ligá-la, cerca de dez mensagens de erro aparecem no quadro de instrumentos. Há alertas quanto aos sistemas de freio, sensores de estacionamento, controle de tração e cinto de segurança.

O novo dono também revelou que a caçamba se desalinhou, o painel dianteiro direito foi empenado e três rodas improvisadas vieram para substituir as peças de alto desempenho destruídas na acrobacia.

Alisson Sávio foi procurado por UOL Carros, mas não respondeu além de confirmar sua aquisição. Nas redes sociais, o empresário anunciou que a picape será utilizada, inicialmente, como item de exibição. O primeiro evento da "relíquia" foi uma festa junina de Russas, aonde foi levada em caminhão-plataforma.

Provável média monta

Com base nas declarações do dono e no Anexo III da Resolução 810/2020 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), a Ranger Raptor acidentada se enquadraria, no mínimo, como um veículo de média monta.