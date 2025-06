Não cruze esta faixa: demarcação ignorada por motoristas é usina de multas

As marcas podem ser apresentadas nas cores branca e amarela e são pintadas de formas diferentes, levando em consideração a sua função específica. Quando amarelas, têm o intuito de sinalizar fluxos em sentidos opostos e demarcar obstáculos, como ilhas, alternâncias de movimento, áreas de conversão e canteiros. Nesse caso, o formato das marcas de canalização será contínuo e diagonal.

Por outro lado, quando são apresentadas na cor branca, elas servem para regular trânsito em mesmo sentido e proteger áreas de estacionamento. Elas também podem formar ilhas de proteção de canteiros e ordenar movimento na presença de alças e desvios.

Quando as marcas têm a função de orientar o trânsito, as linhas brancas são dispostas em formato de V. Mas, quando utilizadas em áreas de proteção de estacionamento, elas são apresentadas em forma contínua e diagonal.

Desrespeito pode gerar 3 multas

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estipula 3 situações em que desrespeitar as marcas de canalização podem gerar pesadas consequências ao motorista. Acontece que parar, transitar e estacionar em cima dessas demarcações gera infração de trânsito.

Começando pelo artigo 181 do Código, que estipula as situações e que estacionar o veículo é uma manobra proibida. Há um total de 20 incisos que tratam sobre essas situações. Conforme o inciso número 8, estacionar o veículo em locais como a faixa destinada a pedestre, ciclovia ou ciclofaixa, ilhas, refúgios, canteiros centrais, gramados ou jardim público e, finalmente, sobre as marcas de canalização, é uma infração de natureza grave.

As penalidades da infração são a multa, no valor de R$ 195,23 e a soma de 5 pontos na CNH. Há, ainda, a medida administrativa de a remoção do veículo - afinal, se o motorista não for identificado no ato da infração, o veículo precisará ser retirado do local (guinchado) para não prejudicar o fluxo do trânsito.