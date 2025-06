Como casal conseguiu 'furtar' de volta carro de luxo levado por bandidos

O modelo foi encontrado praticamente intacto, com apenas alguns danos internos após os ladrões aparentemente tentarem cortar a fiação do veículo.

Havia ainda uma senha para ligar o carro, o que possivelmente fez com que os ladrões não conseguissem ir muito longe com o E-Pace - roubando-o com um guincho.

A polícia vasculhará o carro atrás de impressões digitais e outras evidências, porém acredita-se que não será fácil de encontrar os criminosos.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.