Luz do ABS: o que é preciso fazer quando alerta acende no painel do carro

Novidades do BYD Song Plus 2026

A versão mais acessível do Song Plus ganhou o mesmo visual da configuração Premium (R$ 299.800) Imagem: Divulgação

O Carona destaca, ainda, a linha 2026 do Song Plus, SUV híbrido plug-in da BYD que faz sucesso entre os brasileiros.

O utilitário esportivo unificou o visual de todas as versões, que agora exibem o mesmo design que até então era exclusivo da versão topo de linha Premium.

Destaque para a dianteira com grade minimalista, formada por filetes na parte inferior do para-choque, e para a traseira - cujas também foram redesenhadas e continuam unidas por uma faixa de LEDs.

Com preço sugerido de R$ 249.990, o Song Plus ficou cerca de R$ 5 mil mais caro e manteve, na mecânica, a combinação de motor 1.5 aspirado a gasolina com propulsor elétrico, sempre com tração dianteira e trazendo potência máxima de 235 cv.