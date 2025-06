Empresário misterioso bate Ferrari de R$ 8 mi em viagem do Brasil ao Alasca

Desvio brusco levou à queda, acionando airbags e tricando o para-brisa Imagem: Reprodução

O que aconteceu

O acidente com a Ferrari Purosangue ocorreu entre as cidades de Nazca e Cusco, no sul do Peru, no dia 6 de junho.

Segundo o empresário, foi necessário desviar subitamente de um carro na contramão, levando à queda na valeta. Com o impacto, os airbags do carro foram acionados e o para-brisa se trincou.

Antes da viagem, o SUV da Ferrari foi reforçado com novas rodas e suspensão elevada Imagem: Reprodução

Posteriormente, constatou-se danos no conjunto de suspensão e nos eixos do veículo, equipado com motor V12 de 725 cv e câmbio de oito marchas com tração integral.