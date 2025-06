VW Tera: novo SUV feito no Brasil recebe nota máxima em crash test

De acordo com a entidade responsável pelo teste no Volkswagen Tera, o modelo teve destaques na estrutura estável na área dos pés e com AEB mostrando resultados robustos "em todos os cenários do teste".

No entanto, foi observado que "a proteção para o peito do condutor no teste de impacto frontal poderia ser melhorada", que a "proteção dos pedestres na parte superior das pernas também poderia ser aperfeiçoada" e que a proteção infantil "pode alcançar melhores resultados".

Com ESC padrão em todas as versões, o SUV tem Sistemas Avançados de Assistência à Condução (ADAS) como opcional. O sistema de Frenagem Autônoma de Emergência está disponível em todas as versões em todos os mercados, menos na Argentina - país no qual a tecnologia só está presente na versão topo de linha.

Alejandro Furas, Secretário Geral do Latin NCAP, disse: "o resultado do Volkswagen Tera é um dos mais relevantes dos últimos anos do Latin NCAP. Este modelo, que aspira a ser popular em preço e vendas, demonstra mais uma vez que a segurança cinco estrelas pode ser padrão e produzida na região".

O Latin NCAP sempre avalia a versão mais básica em equipamentos de segurança passiva dos modelos. O BSD e o LSS, que são opcionais, apresentaram bom desempenho, mas não puderam ser pontuados por isso.