Realidade nos EUA, carros que rodam sem mexer no volante rumam ao Brasil

Segundo revelou à reportagem do UOL Carros Fabio Rua, vice-presidente da GM para a América do Sul, a ideia, em um futuro ainda indefinido, é de disponibilizar aos consumidores automóveis equipados com o sistema Super Cruise (de automação 2+), que pode conduzir o carro sozinho por centenas de quilômetros rodoviários, até trocando de faixa sem nenhuma intervenção do motorista. Dentre carros da empresa já comercializados no Brasil, o Super Cruise é compatível com os modelos Chevrolet Silverado, Equinox EV e Blazer EV.

As unidades vendidas aqui, porém, não trazem tais recursos mais avançados -General Motors e outras fabricantes liberam só assistências de nível 2 ou abaixo disso, como controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência assistente ativo de permanência de faixa -sempre com a exigência de manter as mãos no volante.

Legislação avança no Brasil

Detalhes que incluem até nova categoria de CNH para condutores de veículos autônomos serão definidas por órgãos especializados Imagem: Divulgação

Nos países mais avançados em relação a carros semiautônomos, a mudança nas leis locais foi crucial para que veículos com os recursos descritos acima pudessem ser vendidos. Vale destacar que, atualmente, salvo algumas exceções experimentais, automóveis completamente autônomos não são autorizados em vias públicas de nenhuma nação.

Isso porque a automação de nível 3 já permite ao motorista mexer no celular ou assistir filmes na multimídia, desde que esteja em estradas bem demarcadas e previamente mapeadas e não desvie sua atenção da rodovia.