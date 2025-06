Primeiros carros da Geely chegam ao Brasil e vendas devem começar em julho

Interior do Geely EX5 Imagem: Divulgação

Ambas vêm com motor dianteiro de 208 cv e 32,6 kgfm, que leva o EX5 de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos. Também há sete airbags que contribuíram para que o modelo recebesse nota máxima no Euro NCAP, o teste de segurança veicular mais rigoroso do mundo.

Outros itens de série incluem quadros de instrumentos e multimídia digitais, com cerca de 25" de telas, e head-up display de nova geração, que projeta imagens mais visíveis e detalhadas no para-brisa do carro.

Além da bateria maior, o EX5 Max será o único com controle de cruzeiro adaptativo e outros sistemas de automação veicular de nível 2. Também deve ser a única versão com sistema de som Hi-Fi com 16 alto-falantes, bancos dianteiros com ventilação e teto solar panorâmico retrátil.

Todas as informações do Geely EX5 serão anunciadas oficialmente nas próximas semanas, informou a montadora.