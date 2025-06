Israel x Irã: nova gasolina é opção contra alta nos preços durante guerra

O recente conflito entre Israel e Irã já causou uma disparada no preço internacional do petróleo, afetando vários setores da economia global e trazendo o temor de encarecer a gasolina nos postos de combustível do Brasil e de outros países mundo afora.

Situação não é nova é repete cenário já observado quando a guerra entre Rússia e Ucrânia teve início, há pouco mais de três anos. Para reduzir a dependência do petróleo e não ficar refém de variações no respectivo preço causadas por guerras, cientistas já desenvolveram um tipo de gasolina produzida sem uma gota sequer do óleo de origem fóssil.

Trata-se da gasolina sem petróleo, também conhecida como gasolina sintética ou e-fuel. Ainda disponível em pequena escala, tal produto será obrigatório nos carros da Fórmula 1 a partir do ano que vem para tornar a principal categoria do automobilismo mais sustentável - esse é outro apelo da nova gasolina: compensar, na respectiva produção, a emissão de poluentes resultantes da sua queima no motor.