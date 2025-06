Por que Tesla estacionou centenas de carros 0 km em shopping abandonado

Segundo estimativas, centenas de carros já estão no local "abandonado", localizado no antigo Shopping Chesterfield - local que se encontra a cerca de 5 km da concessionária mais próxima da Tesla, que não tem mais espaço para guardar os modelos, todos novos. O acordo da marca com o proprietário do shopping existe desde fevereiro de 2023.

De acordo com o site CarScoops, uma imagem do Google Street View com a inscrição "junho de 2023" mostra o estacionamento já abrigando muitos Teslas - porém, não tantos quanto agora.

Não é a primeira vez que a Tesla, com vendas em baixa, armazena veículos encalhados fora de suas dependências - há registro de casos semelhantes na Flórida e em Detroit, no estado de Michigan.

É sabido que a marca tem tido dificuldades nos últimos tempos, com a receita do primeiro trimestre caindo 71% e vendas, apenas em abril, recuando 16% frente ao mesmo período do ano passado.

