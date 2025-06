O mecânico agradece: como detonar o câmbio automático do carro em 5 passos

Segundo especialistas consultados por UOL Carros, o mau uso e a falta de cuidados, com o passar do tempo, vão danificando componentes dessa transmissão —cujo reparo não costuma ser barato.

Veja cinco exemplos de como detonar o câmbio automático do seu veículo e depois gastar uma fortuna com o mecânico.

1 - Selecionar 'P' ou 'R' com carro em movimento

Imagem: Shutterstock

Ao manobrar, na pressa, é comum o condutor selecionar a opção "R" (ré) com o veículo ainda se movimentando para a frente. Ou acionar "P" (estacionamento), que trava as rodas motrizes, antes de o carro parar completamente.

Mesmo que esse erro aconteça a baixa velocidade com o tempo ele vai danificando componentes da transmissão automática, como engrenagens. O risco é maior em câmbios mais antigos, porque as posições são acionadas mecanicamente. Já os modelos mais novos são equipados com um controle eletrônico que impede acionar a ré ou a posição de estacionamento com o veículo em movimento.