Celta Motorhome já cruzou 11 estados brasileiros antes de rumar ao Peru

O banco traseiro foi retirado para dar lugar a uma estrutura de madeira que serve como cama. O colchão ocupa toda a parte de trás e permite que ela durma esticada, com o encosto dos bancos dianteiros empurrado para frente.

Na lateral interna do carro, a jovem instalou baús e prateleiras, que funcionam como armários para guardar roupas e objetos pessoais. Um dos diferenciais é a escrivaninha retrátil, instalada próxima da janela do passageiro. Quando aberta, ela se transforma em uma pequena mesa de trabalho — ideal para quem vive de forma nômade, mas precisa de um espaço para o notebook.

A cozinha foi montada no porta-malas. Ali, Ana Clara criou uma estrutura com compartimentos que acomodam um pequeno fogão, panelas, alimentos e até uma pia.

Além do mobiliário sob medida, ela também se preocupou com o conforto térmico. Pequenos ventiladores portáteis e soluções de iluminação com luzes LED também fazem parte do kit para tornar a vida a bordo mais confortável.

"Na primeira viagem, precisava consumir no mesmo dia tudo o que eu fazia para comer, para não estragar. Hoje em dia, consigo ter uma dinâmica de alimentação muito melhor, já que consigo armazenar os produtos na geladeira. Com uma placa solar, capto a luz do sol, que abastece a bateria estacionária, que é separada da bateria do carro. Essa segunda bateria alimenta a geladeira, as luzes e as tomadas que instalamos dentro do carro, além de um ventilador", detalha.