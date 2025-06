BYD Song Plus ganha novo visual e mantém autonomia de 1.200 km; confira

Com preço sugerido de R$ 249.990, o Song Plus ficou cerca de R$ 5 mil mais caro e manteve, na mecânica, a combinação de motor 1.5 aspirado a gasolina com propulsor elétrico, sempre com tração dianteira e trazendo potência máxima de 235 cv.

A autonomia no modo combinado chega a 1.200 km e a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 7.9 segundos, informa a fabricante - que em breve inaugura sua fábrica em Camaçari (BA).

Omoda & Jaecoo no Brasil

SUV híbrido Jaecoo 7 é um dois dois modelos que Omoda & Jaecoo acabou de lançar no Brasil Imagem: Rafaela Borges/UOL

Nesta edição, o apresentador Jorge Moraes faz entrevista exclusiva com executivos da Omoda & Jaeacoo para revelar os planos da montadora no Brasil. Integrante do Grupo Chery, a empresa chinesa trabalha para trazer novos veículos eletrificados para o nosso mercado, onde já comercializa os SUVs Jaecoo 7, híbrido, e Omoda E5, 100% elétrico.

Representantes da companhia também tratam da futura fábrica que a Omoda Jaecoo terá em nosso país para expandir sua operação local. A edição desta semana do Carona também t