'Passageiro reborn' infla na hora e vira tática contra assaltos no trânsito

Essa prática é até mais comum no exterior: nos Estados Unidos, há registros frequentes de policiais que abordam carros com o manequim embarcado. Um deles, curiosamente, até cumpriu a missão de imitar um humano, mas foi descoberto quando o motorista foi abordado por dirigir em zigue-zague.

"Se a fraude for percebida, configura infração gravíssima, com direito a multa e sete pontos na CNH, conforme determina o artigo 184, inciso III, do CTB", explica Marco Fabricio Viera, advogado, pesquisador e especialista em trânsito.

Ainda de acordo com Vieira, mesmo quem recorre ao boneco para se proteger também pode ser multado.

"Se algum agente de trânsito confundir o companheiro inflável com um ser humano de carne e osso, a ausência do uso do cinto pelo boneco pode render uma bela multa por infração grave, nos termos do artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)", explica.

"Sim, até boneco gera 5 pontos na carteira de motorista".