Omoda Jaecoo prepara novos lançamentos em 2025 e planeja produção no Brasil

No programa Carona desta semana, o apresentador Jorge Moraes faz entrevista exclusiva com executivos da Omoda & Jaeacoo para revelar os planos da montadora no Brasil. Integrante do Grupo Chery, a empresa chinesa trabalha para trazer novos veículos eletrificados para o nosso mercado, onde já comercializa os SUVs Jaecoo 7, híbrido, e Omoda E5, 100% elétrico.

Representantes da companhia também tratam da futura fábrica que a Omoda Jaecoo terá em nosso país para expandir sua operação local.

A edição desta semana do Carona também traz todos os detalhes sobre a linha 2026 do Song Plus, SUV híbrido plug-in da BYD que faz sucesso entre os brasileiros.