Cuidado com a embreagem: 5 erros que vão antecipar sua visita ao mecânico

Aqui, há dois problemas principais: sair da imobilidade com marchas mais altas do que o normal exige "queimar" a embreagem, o que causa seu desgaste. Já no caso de pular marchas —tanto em acelerações quanto em redução—, há uma diferença grande entre a rotação do motor e da transmissão, o que faz o componente trabalhar mais do que o necessário.

Com o carro em movimento, andar com uma marcha mais alta do que a ideal para o momento não afeta a embreagem, mas pode causar desgaste prematuro da transmissão e do motor. Ah, importante: pode ser que o carro até consuma mais nessa situação.

5 - Carga excessiva

Imagem: Getty images

Por fim, quanto mais peso o carro estiver carregando, mais a embreagem vai sofrer. Essa é uma regra geral, mas o dimensionamento do sistema leva em conta o limite de carga determinado para o veículo e, sendo assim, andar com passageiros ou porta-malas cheio, desde que dentro desse limite —que pode ser consultado no manual do proprietário— não tende a causar nenhum desgaste fora do previsto.

O problema é quando se excede esse limite e ocorre, especialmente, durante saídas a partir da imobilidade, quando exige-se que o pedal fique mais tempo pressionado em uma posição intermediária entre acoplamento e desacoplamento completos.