Bobeou, perdeu: o que faz sua moto ser apreendida sem dó em uma blitz

Mas os motivos mais comuns que levam à apreensão não são arbitrários e quase sempre estão ligados à documentação irregular — o principal é o atraso no licenciamento, seguido pela falta da carteira de habilitação (CNH com categoria "A").

Não corra o risco

Não faltam motivos para manter a documentação e a moto em dia. Além do risco à vida e segurança pessoal (no caso de quem roda com equipamentos fora de ordem), a remoção para o pátio representa uma grande dor de cabeça e dinheiro jogado fora.

No caso do pizzaiolo, ele poderia ter comprado dois pneus para sua Honda CG e ainda ter feito uma boa revisão com o dinheiro gasto para recuperar a moto. Fazendo as contas, correr o risco nunca vale a pena.

Existem outros motivos que podem levar a moto para o pátio de apreensões. O estado de conservação geral da motocicleta é um deles. Muitas vezes, a documentação está regularizada, mas o pneu gasto demais será o bastante para sua moto "andar na prancha". Para tirar qualquer dúvida veja a indicação chamada T.W.I., que mostra se está na hora de trocá-lo.

Além dos pneus, outras falhas do equipamento também podem condenar a moto, caso de lâmpadas queimadas e a ausência de retrovisor.