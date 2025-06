Peça com metais preciosos vira alvo de ladrões e torna seu carro um alvo

Além disso, é importante saber, além de quando trocar, quais os sinais que o carro dá de que o catalisador pode estar com problemas. Nesse caso, geralmente, o causador do problema é o uso de combustível adulterado.

A principal resposta que o carro dá de que pode seu catalisador pode estar precisando ser trocado é a perda de potência. As peças vendidas no mercado de reposição geralmente têm vida útil menor, de cerca de 40 mil km.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.